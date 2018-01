Albisola, esondazioni del rio Carpineto: il gruppo “Nuova Rotta” chiede intervento di messa in sicurezza

Albisola Superiore. Il gruppo “Nuova Rotta per Albisola Superiore” torna a sollecitare sindaco e amministrazione comunale per interventi urgenti di messa in sicurezza del rio Carpineto, anche a seguito di svariate segnalazioni verbali da parte di alcuni residenti della via che costeggia il torrente albisolese, preoccupati dalla continue fuoriuscite del rio durante le piogge intense.

Il gruppo, tramite il rappresentante Ivan Bertoli, ha inoltrato una lettera forma al sindaco Orsi sul grave problema di sicurezza idraulica nel rio Carpineto, una situazione di rischio e pericolo che esiste ormai da anni, ma mai risolto. E proprio per il contesto di gravità in caso di allerta arancione il torrente viene presidiato e monitorato in continuazione dal Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, per controllare possibili esondazioni.

“Si deve procedere con la messa in sicurezza”. Ed ecco la proposta del gruppo albisolese: “In via provvisoria (aspettando la possibilità di avere adeguate verifiche idrauliche) chiediamo la realizzazione di un muretto d’argine alto circa 50 cm in grado di attenuare il tirante idrico che fuoriesce in caso di

pioggia”.

“Il muro dovrebbe essere realizzato fra i montanti della ringhiera che costeggia il rio in modo da non compromettere o ridurre la larghezza del sedime stradale” conclude il gruppo albisolese.