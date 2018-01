Albisola, all’asta le 70 piastrelle d’artista dell’albero di Natale del progetto Elatan

Albisola Superiore. Prosegue il progetto “Elatan. l’Albero capovolto di un mondo al contrario per artisti sott’insù”, quello che durante le festività è stato uno degli appuntamenti più originali degli eventi natalizi delle Albisole.

L’artista Gabriele Resmini, alias Mr Corto Clasti di Officina 900, già ceramista e membro dell’Associazione Ceramisti di Albisola Superiore, ha creato un’opera d’arte contemporanea, ispirata in chiave innovativa e rivoluzionaria alla festa del Natale, nella quale la ceramica è protagonista. Il progetto voleva porre l’accento anche su un messaggio a favore dell’ambiente: l’albero, icona natalizia, non deve essere sacrificato, ma essere riutilizzato ogni anno. L’opera, visibile in piazzetta Chiesa sino al 16 gennaio 2018, consisteva in un albero di Natale capovolto, realizzato in ferro e piastre di ceramica di forma triangolare, decorate dagli artisti ceramisti locali ed accostate ad altre in materiali diversi, sempre realizzate da artisti ed artigiani locali: una nuova forma per l’iconografia classica che unisce la tradizione artistica locale a nuove artigianalità presenti sul territorio.

Il progetto “Elatan” non è terminato con lo smontaggio dell’opera, ma ha una seconda fase: la vendita all’asta delle 70 piastrelle ceramiche d’artista che lo componevano.

Sabato 3 febbraio a partire dalle 19 presso i locali del Golf Club Albisola in località Carpineto, con un apericena al costo di 15 euro aperto a tutti, inizierà una serata speciale all’insegna dell’intrattenimento, presentata dalla bravissima Sabrina Calcagno di Radio Savona Sound e Alessandro Bergallo esclusivo battitore d’asta (ingresso libero a partire dalle 20.45), delle storie e dei personaggi di Officina 900, del Golf Club Albisola e di tutti gli artisti e ceramisti che hanno partecipato all’opera, dei progetti dell’assessorato al turismo di Albisola Superiore e del Lions Club Alba Docilia-Albissola Marina, Albisola Superiore, il quale, quest’ultimo, ha voluto e sostenuto fortemente quest’iniziativa.

Tutto il ricavato verrà devoluto alla Compagnia di San Vincenzo di Albisola per le famiglie più bisognose.