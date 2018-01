Albenga, venerdì la presentazione del romanzo di Sara Rodolao “Il tarlo di Orlando”

Albenga. E’ stato pubblicato in questi giorni dall’editore Giuseppe Meligrana “Il Tarlo di Orlando”, sesto romanzo della poetessa e scrittrice imperiese Sara Rodolao. Verrà presentato venerdì 19 gennaio alle ore 17 nella biblioteca civica “Simonetta Comanedi” di Albenga, con la partecipazione del prof. Roberto Trovato e letture di Amelia Conte.

Dice l’autrice: “Averlo tra le mani, sentirne il profumo e respirarlo è un’emozione così forte e così bella da starci male. Ogni mio libro per me è come fosse un figlio e, a questo punto, arrivata alla ventesima pubblicazione, posso ben dire di avere una ‘famiglia’ numerosa”.

“Il Tarlo di Orlando” è un romanzo corale, come scrive il prof Pasquale De Luca, docente di Lettere nella prefazione: “Questo di Sara Rodolao è un libro sociologico, soprattutto psicologico, dove natura e storia fanno da contorno in una panoramica ampia dove ogni tassello, ogni segno, ogni parola trova il posto giusto in una dimensione narrativa ben studiata, ben calibrata. Libro anche storico-ambientale, che spazia con l’occhio, senza eccedere, su ciò che avviene altrove, fuori dai limitati confini di un piccolo palcoscenico locale, ma anche in Sicilia e a Roma”.