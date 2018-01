Albenga. Ancora una rapina a mano armata, la seconda in pochi giorni, nel comprensorio ingauno. Questa volta a essere presa di mira è stata una edicola e cartoleria di via Dalmazia.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 19 nel negozio è entrato un uomo che indossava una giacca nera, con il volto coperto da un cappello e uno scaldacollo. Impugnava una pistola (ancora non è stato accertato se un’arma vera o una replica innocua) con la quale si è fatto consegnare l’incasso della giornata, circa 300 euro. Quindi si è allontanato rapidamente.

Foto 2 di 2



Le modalità del colpo sono molto simili a quella della rapina di pochi giorni fa al supermercato In’s di Ceriale, ma al momento è impossibile stabilire con certezza se possa trattarsi o meno dello stesso uomo.

L’episodio ha allarmato non poco i negozianti della zona: “Dopo queste situazioni non posso stare zitto e mi viene naturale riflettere – è il commento scritto da uno di loro e diffuso via smartphone – e invitare tutti a pensare bene cosa vogliamo dal nostro futuro: se vivere e lavorare con il terrore che chiunque di noi possa essere il prossimo sulla lista, o se far sentire ancora di più la nostra voce, in modo che finalmente le leggi italiane vengano elaborate così da garantire più sicurezza alla cittadinanza e più severità nei confronti dei malviventi. Oggi possono operare tranquillamente e indisturbati su tutto il territorio, perchè sanno di non rischiare nulla di più che qualche ora di reclusione”.