Albenga, un concerto al teatro Ambra in ricordo del luogotenente Pelusi

Albenga. Un concerto, a ingresso libero e gratuito, in ricordo del luogotenente dei Carabinieri di Albenga Fulvio Pelusi. L’iniziativa porta la firma della Croce Bianca e dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Albenga e si svolgerà al cinema-teatro Ambra venerdì 26 gennaio, con inizio alle 21.

Sul palco salirà anche la Fanfara del terzo Reggimento Carabinieri Lombardia.

“Pelusi, oltre ad essere un grande amico della Croce Bianca, era anche stimatissimo e conosciuto non solo ad Albenga. Per questo vogliamo ricordarlo con questo evento e sarebbe bello per noi riuscire a riempire la sala di spettatori”, ha spiegato Angelo Varalli, membro del consiglio di amministrazione della Croce Bianca di Albenga.