Albenga. Sono ancora in corso i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’area di regione Stanchere ad Albenga che ieri è stata interessata da uno sversamento di gasolio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Albenga coordinati dall’ufficio unico per la tutela del territorio dell’associazione delle polizie locali di Albenga, Loano e Finale Ligure.

Lo sversamento è avvenuto all’interno di alcuni canali di scolmo interpoderali. Gli operatori intervenuti hanno risalito i canali di raccolta delle acque per individuare il punto di origine della perdita di carburante. Questa è stata individuata in una cisterna situata all’interno di una vasca di contenimento nell’area di un’attività imprenditoriale. Il gasolio è filtrato attraverso il terreno tramite un canale di raccolta delle acque piovane nei pressi dell’Aurelia. Non è stato possibile stabilire con precisione la quantità di carburante fuoriuscita: si è trattato, comunque, di una perdita minima.

Gli operatori hanno identificato e allertato il proprietario dell’area, che si è subito recato sul posto. Informato della procedura prevista dalla normativa, l’imprenditore si è assunto la responsabilità dell’accaduto, dichiarando che avrebbe provveduto al ripristino e alla pulizia dei luoghi, facendo intervenire una ditta specializzata e incaricando un geologo qualificato per le procedure burocratiche del caso.

Attualmente sono in corso i lavori di bonifica e monitoraggio dei luoghi da parte dei tecnici incaricati.