Albenga, spaccio in piazza del Popolo: 51enne patteggia e torna libero

Albenga. E’ stato processato per direttissima questa mattina in tribunale Abdelilah Ben Achir, il marocchino di 51 anni arrestato ieri in piazza del Popolo ad Albenga dopo essere stato sorpreso a cedere una dose di cocaina ad una donna italiana.

Il nordafricano, al quale sono stati sequestrati 3,40 di hashish e 1,20 grammi di cocaina, ha patteggiato un anno di reclusione e mille euro di multa con la sospensione condizionale della pena (al termine dell’udienza è quindi tornato in libertà senza nessuna misura cautelare).

Ben Achir, che era accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è il secondo pusher arrestato in 24 ore ad Albenga. Lunedì, infatti, era finito in manette un marocchino di 43 anni, El Mustapha Ankafi, fermato con nove grammi di stupefacente.