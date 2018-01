Albenga, sorpreso a cedere cocaina in piazza del Popolo: arrestato dai carabinieri

Albenga. Secondo pusher arrestato in 24 ore ad Albenga. Lunedì era finito in manette un marocchino di 43 anni, El Mustapha Ankafi, fermato con nove grammi di stupefacente, mentre ieri i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un suo connazionale di 50 anni, ancora una volta in piazza del Popolo, sorpreso a cedere una dosa di droga ad una donna italiana (che sarà segnalata come consumatrice alla Prefettura).

Durante la successiva perquisizione dei militari, addosso all’uomo sono spuntate dosi di cocaina hashish, oltre a banconote di piccolo taglio per un totale di 350 euro, ritenuto provento illecito. Il marocchino è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e questa mattina, dopo una notte in camere di sicurezza, sarà processato per direttissima in tribunale a Savona.

Prosegue quindi ad Albenga l’azione di contrasto dell’Arma dei carabinieri al fenomeno dello spaccio. Proprio l’intensificazione dei servizi antidroga mirati ha permesso di fermare due pusher marocchini nell’ultime 48 ore