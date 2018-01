Albenga, ripristinato il riscaldamento all’asilo nido “Roberto di Ferro”

Albenga. Aule calde nell’asilo nido “Roberto di Ferro” di Albenga. Nelle ultime ore c’è stata infatti una corsa contro il tempo per ripristinare l’impianto di riscaldamento e consentire ai bambini di arrivare questa mattina a scuola senza patire alcun disagio.

Grazie all’intervento tempestivo effettuato da parte del Comune e della ditta incaricata la situazione è tornata alla normalità come spiega il vice sindaco Riccardo Tomatis: “L’intervento è stato tempestivo ed effettuato dalla ditta in stretta collaborazione con il funzionario e il personale dell’ufficio tecnico e manutenzioni. Hanno lavorato fino a tarda notte e risolto il problema ripristinando il riscaldamento”.

“Ringrazio sia l’ufficio tecnico e manutenzioni che la ditta che ha in gestione gli impianti di riscaldamento comunali, ditta che di recente si è aggiudicata la manutenzione all’interno del più ampio Progetto Piano Calore. Dispiace constatare che una parte della minoranza, nel tentativo di screditare l’operato degli amministratori, metta in cattiva luce il lavoro degli uffici comunali che invece si impegnano costantemente per il bene della propria comunità” conclude Tomatis.