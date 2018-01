Albenga. Questo pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Alassio insieme ai loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Genova hanno effettuato alcuni controlli all’interno dell’area della stazione ferroviaria di Albenga.

I controlli hanno interessato le aree interne allo scalo ferroviario ed i passeggeri in transito da e verso i binari.

Nei giorni scorsi, in occasione della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in prefettura a Savona, il sindaco della città delle Torri, Giorgio Cangiano, aveva richiesto controlli ed operazioni mirate al contrasto dello spaccio di stupefacenti. L’area della stazione di Albenga è stata spesso teatro di episodi legati alla questo genere di attività.

Il bilancio dell’operazione sarà reso noto nelle prossime ore.