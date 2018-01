Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 10, per una presunta fuga di gas in una palazzina di via Viveri a Vadino.

L’allarme è scattato nel civico 14, dove tutti i residenti lamentavano un forte odore di gas. Sul posto, oltre all’autoscala dei pompieri, sono subito arrivati anche i tecnici di Edigas per analizzare la situazione.

Tra i residenti, fortunatamente, nessun ferito o intossicato ma, per precauzione, sono stati fatti uscire dalla palazzina. Al termine degli accertamenti è emersa la causa del problema: un guasto a due contatori della palazzina, che invece di far uscire il gas lo facevano ritornare all’interno delle abitazioni. Ora sono stati spenti e messi in sicurezza, e sono in corso le operazioni di riparazione.