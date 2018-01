Albenga, parte da Salea la Festa del Tricolore e della bandiera di Albenga

Albenga. È tutto pronto per la celebrazione della Festa del Tricolore e della bandiera di Albenga, organizzata con nuove modalità, che prenderà il via domenica a Salea d’Albenga, in piazza del Monumento ai Caduti.

Quest’anno, infatti, la manifestazione è divenuta itinerante e saranno le frazioni ad essere protagoniste dei festeggiamenti. L’evento toccherà tutte le frazioni ingaune prima di ritornare, alla fine del tour, alle modalità attuate l’anno scorso in centro città.

Il programma di domenica prevede: alle 9,30, inizio la cerimonia, con alzabandiera, deposizione corona d’alloro e la ricollocazione della targa al tenente Secondo Durante e, a seguire, alle 10,15, la celebrazione della messa nella parrocchia di San Giacomo Maggiore.

Nel 2018, ricorrono i centuno anni dalla scomparsa di Durante, deceduto il 7 gennaio del 1917. Il militare era figlio di Antonio Durante e di Teresa Ferraris e nacque ad Albenga il 10 dicembre 1896. Venne inviato al fronte con il grado di sottotenente nel terzo reggimento Alpini, Battaglione Monte Albergian, nel 1916. Negli ultimi mesi dello stesso anno, precisamente dal 15 agosto, dal monte Zebio il 159esimo Fanteria fu inviato nel settore di Gorizia, e l’uomo operò in tale settore in prima linea dal 18 ottobre 1916 sino al 15 gennaio 1917, quando trovò la morte. Il tenente è stato anche inserito nell’Albo d’Oro dei caduti della Grande Guerra.

“Sarà un’occasione per ricordare i figli caduti della città di Albenga per la patria e la propria terra, unitamente al celebrare il tricolore e la bandiera della nostra città, – hanno spiegato gli organizzatori. – In caso di pioggia l’evento commemorativo si svolgerà comunque, con la santa messa presso la parrocchiale della frazione”.