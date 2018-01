Albenga, nuove nomine e cambio di “leadership” all’interno dell’associazione culturale San Siro

Albenga. Cambio di “leadership” all’interno dell’associazione culturale San Siro che si occupa, soprattutto durante il Palio Storico di Albenga, di presiedere le attività del Quartiere di San Siro, vincitore della scorsa edizione della manifestazione.

“Ci sono state alcune riconferme e molte nuove entrate all’interno del direttivo il quale rimarrà in carica per i prossimi tre anni”, hanno fatto sapere i membri dell’associazione.

E’ stata riconfermata all’unanimità la presidenza di Luciano Masini, definito “persona molto attiva e disponibile, al quale tutto il popolo del quartiere ha sentito di ridare fiducia per i prossimi anni, avendo fatto un eccellente lavoro che ha contribuito alla vittoria dell’ultima edizione del Palio”. Passa invece da un ruolo “atletico” ad uno amministrativo e di rappresentanza Giulio Giraldi, ex capitano della squadra degli atleti, nominato vicepresidente dell’associazione.

La prima nuova entrata è avvenuta proprio in un ruolo amministrativo, quello di segretario-tesoriere, che verrà ricoperto da Marta Castagnola, laureata in economia e “fedelissima del Quartiere San Siro fin dagli esordi”.

Tra i consiglieri sono stati eletti: Silvia Piazza, già responsabile dei costumi storici di proprietà del Quartiere; Ambra Simoncini, responsabile delle acconciature delle puelle del Quartiere e Fabrizio Scarone, di origini alessandrine, ma “stregato dal fascino del centro storico di Albenga e innamorato del Palio, tanto da iscriversi al Quartiere San Siro e divenirne una figura di riferimento in pochissimo tempo”.

Il ruolo di capitano, poi, sarà ricoperto da Timoty Oddera, già membro della squadra di tiro alla fune, che assume il coordinamento di tutti gli atleti del quartiere.

“Il popolo di San Siro, coglie l’occasione per ringraziare tutti i restanti membri dell’appena decaduto direttivo, Riccardo Riggi, Alessandro Pareto, Eugenio Grasso e Andrea Del Missier, per l’impegno dedicato alle attività dell’Associazione. La vittoria della competizione del Palio Storico di Albenga 2017 non è però la più recente impresa dell’associazione, che temeraria, si è aggiudicata anche il terzo posto come gruppo più numeroso che ha preso parte al Cimento Invernale della Città di Alassio”, hanno concluso dall’associazione culturale.