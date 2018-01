Albenga, nel quartiere Sant’Eulalia arriva la befana

Albenga. Dopo Babbo Natale nel Quartiere di Sant’Eulalia, ad Albenga, arriva anche la Befana. La “nonnina” si aggirerà nei carruggi dalle 16 alle 18.30 di sabato 6 gennaio per regalare ciapelétte ai bambini.

“Per la nostra befana è stata anche scritta una filastrocca – racconta la Presidente del Quartiere Cristina Pavanelli – i cui versi recitano:

La Befana del Quartiere

con le pezze nel sedere

dona ai bimbi con amore

ciapelétte e buonumore

e se un selfie vorrai fare

sicuramente ti saprà accontentare

e tra i caruggi come per magia

sulla sua scopa volerà via

“Il Quartiere Sant’Eulalia arrichisce così ulteriormente il programma delle piccole manifestazioni di questo periodo festivo che, ricordiamo, si concluderà lunedì 8 gennaio con la premiazione dei tre Presepi in vetrina che saranno stati più votati” aggiunge Pavanelli.

“Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro entusiastico e generoso contributo, dimostrando uno spirito di appartenenza alla vita della città e del Quartiere stesso” conclude il presidente del quartiere Sant’Eulalia.