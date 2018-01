Albenga in lutto: è scomparsa Giuseppina Bruno

Albenga. Albenga, in lutto, si stringe attorno alla famiglia di Giuseppina Bruno, scomparsa all’età di 81 anni. La donna era ormai divenuta un’istituzione del mondo del divertimento per bambini all’ombra delle torri ingenue, avendo gestito, per oltre trent’anni, le giostrino per i più piccole situate sul lungomare albenganese.

La donna, conosciuta proprio come “nonna Pina della Giostra”, è deceduta all’ospedale Santa Maria di Misericordia, lasciando la Lella, il genero Dante, i nipoti Jody, Matthew e Susy.

I funerali avranno luogo domani, alle 10,30, nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga. Il rosario sarà recitato questa sera, alle 21, nella camera ardente ospedale Albenga.