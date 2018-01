Albenga. A quasi tre mesi dalla consegna del Premio Fionda di legno 2018, che avverrà domenica 15 aprile, si sono aperte questa mattina le prenotazioni per poter essere presenti alla cerimonia-spettacolo ed è subito un successo travolgente. In un paio d’ore soltanto risultano già pressoché esaurite la platea e buona parte della galleria del Teatro Ambra di Albenga, che ospiterà la prestigiosa manifestazione. E il tutto “a scatola chiusa”, senza sapere cioè a chi Antonio Ricci consegnerà l’ambito trofeo dei fieui di caruggi, riconoscimento al quale l’autore di Striscia la notizia ha dedicato le prime pagine del suo libro “Me tapiro”, pubblicato un paio di mesi fa.

Ma i precedenti vincitori sono certamente una garanzia: da Javier Zanetti a Fiorella Mannoia, da Roberto Vecchioni ai Nomadi, da Brunello Cucinelli a Carlìn Petrini o a Milena Gabanelli e tanti altri. Per ora i fieui di caruggi non si sbilanciano sul nome del futuro vincitore, ma si godono il buon esito delle prenotazioni: “Ogni volta siamo davvero stupiti e soddisfatti. Tanta gente in attesa dalle prime ore del mattino e prenotazioni arrivate da Firenze, Milano, Torino, Venezia.

Foto 2 di 2



La fionda davvero sta centrando il bersaglio principale, che è quello della solidarietà”. Infatti gli organizzatori sottolineano che le offerte ricevute per le prenotazioni di Fionda 2018, evento gratuito, saranno totalmente devolute ad un Ente che è stato già indicato dal vincitore e che sarà reso noto al momento dell’annuncio ufficiale.