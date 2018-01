Albenga, fermato con 9 grammi di hashish e marijuana: arrestato

Albenga. Nove grammi di droga, per la precisione hashish e marijuana, suddivisi in tre dosi. E’ lo stupefacente che ieri mattina, intorno alle 11,30, i carabinieri di Albenga hanno sequestrato ad un cittadino marocchino, El Mustapha Ankafi, di 43 anni, che è finito in manette.

Lo straniero, che risulta senza fissa dimora, questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. Ankafi doveva rispondere appunto dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il giudice ha convalidato il suo arresto ed ha applicato per lui la misura del divieto di dimora nella provincia di Savona. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, l’avvocato Graziano Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 7 febbraio.