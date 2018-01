Albenga. Sarà un 6 gennaio all’insegna dello sport e della solidarietà ad Albenga.

Albengarunners progetto Atletica, in collaborazione con l’Avis, l’ACLI e con il patrocinio del Comune di Albenga, organizza per il 6 gennaio la manifestazione podistica “La Befana”, percorso tra le vie del centro storico. Il raduno dei partecipanti è previsto a partire dalle 9, la partenza sarà alle 10. In programma anche la “Befana Baby Run” su un percorso di 200 metri fino ai 5 anni, 400 metri dai 6 ai 9 anni e 800 metri dai 10 ai 12 anni.

E sabato 6 gennaio, alle 16:30 in piazza San Michele, il distaccamento dei vigili del fuoco albenganese, con il patrocinio del Comune di Albenga e con la collaborazione di Fieui di Caruggi, Albengarunners, Avis, Civ “L’Isola” e Donare un Sorriso, organizza la tradizionale Festa della Befana dei vigili del fuoco.