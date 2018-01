Albenga. “In merito alla segnalazione del consigliere Ciangherotti, lo sportello Urp informa che allo stato non è giunta una segnalazione in merito e che tutte vengono sempre attentamente prese in carico e inviate agli uffici competenti”. Lo fa sapere il Comune di Albenga dopo che in mattinata il consigliere forzista Eraldo Ciangherotti ha annunciato di aver segnalato al Noe dei carabinieri una discarica a cielo aperto in regione Rollo.

Nel suo messaggio il consigliere di minoranza aveva accusato il Municipio di aver ignorato le sue segnalazioni. La versione del Comune è differente: “La sua segnalazione è arrivata all’Ufficio Ambiente ed è stata girata a Teknoservice – spiegano – che già nella giornata di ieri ha provveduto a rimuovere i rifiuti ingombranti. Questa mattina Teknoservice ha proseguito nella pulizia della zona e continuerà a farlo mediante mezzi meccanici; entro pochi giorni completerà la pulizia radicale del luogo segnalato anche dalle cartacce impigliate nella vegetazione”.

Una tempistica, secondo l’amministrazione, accettabile considerando i weekend e la festività dell’Epifania. “Quello di Ciangherotti – accusano dal Comune – è un allarmismo inutile: non solo ha segnalato ai carabinieri ‘fuori tempo massimo’, dato che le pulizie erano già in corso da ieri, ma oltre a ciò definisce ‘discarica’ pochi oggetti e sacchetti che obiettivamente rappresentavano un problema per il decoro ma non un rischio per i cittadini, e che erano ben lontani dall’essere ‘una discarica’”.

L’amministrazione in ogni caso “rinnova la raccomandazione ai cittadini di non abbandonare gli ingombranti per strada, ma di utilizzare il numero verde per il servizio di ritiro gratuito”.