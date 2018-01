Albenga. “Palazzo civico è fuori controllo. Il Partito democratico, oramai in vertiginosa caduta libera nei sondaggi, anche ad Albenga ha scoperto di essere inadeguato e pertanto tutte le segnalazioni che arrivano dai cittadini allo sportello Urp e dai consiglieri a funzionari e dirigenti cadono nel vuoto e non si fa nulla per migliorare la sicurezza e la vivibilità di Albenga”. Lo denuncia il consigliere comunale di minoranza Eraldo Ciangherotti.

A scatenare la sua critica un episodio specifico: “Sono venti giorni che segnaliamo puntualmente alla Ripartizione lavori pubblici una discarica a cielo aperto nelle cunette sull’Aurelia, in corrispondenza di regione Rollo 97-101, prima del benzinaio. Nessuno a Palazzo Civico fa niente, neppure un’ordinanza alla Teknoservice per attivare il servizio di sgombero e pulizia dell’area. E oltre all’indecente spettacolo sotto gli occhi di tutti, resta pure il rischio di incolumità in caso di piogge, di allagamenti e di salute pubblica per il trasporto di spazzatura e materiale di ogni genere in giro per le campagne”.

di 7 Galleria fotografica Albenga, discarica a cielo aperto in regione Rollo









Per questo Ciangherotti chiede all’assessore comunale all’ambiente Mariangelo Vio “se, mentre gira per le campagne di Albenga, si rende conto di queste situazioni di emergenza e fa finta di nulla oppure se proprio non se ne accorge troppo preso a giocare altre partite. Ho segnalato adesso questa situazione ai Carabinieri del Noe, augurandomi che venga presto posto rimedio, perchè, in caso di forti piogge, si potrebbero verificare seri rischi alla circolazione stradale”.