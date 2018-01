Albenga, caldaia a fuoco in via Vittorio Veneto

Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina intorno alle 6.45, per l’incendio di una caldaia in via Vittorio Veneto 28 ad Albenga.

Secondo quanto riferito la calderina aveva preso fuoco, e subito i residenti hanno dato l’allarme.

All’arrivo dei pompieri, però, le fiamme si erano già spente. L’intervento si è risolto dunque in pochi minuti. Non si registrano feriti o intossicati.