Albenga. Ancora un blitz, l’ennesimo degli ultimi mesi, questa mattina da parte dei carabinieri di Albenga nelle tre palazzine di via Carloforte, ormai da tempo divenuta dimora abusiva per extracomunitari e senzatetto.

I controlli sono scattati questa mattina alle 6, con il supporto dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Dopo una preliminare cinturazione dell’area, le squadre di militari ed agenti hanno ispezionato tutti gli appartamenti delle palazzine.

All’interno di uno di questi sono stati rintracciati tre cittadini marocchini di 31, 32 e 38 anni, il primo munito di regolare permesso di soggiorno, gli altri due invece irregolari sul territorio italiano. Per entrare avevano aperto un varco in una delle porte murate nel corso di uno dei precedenti blitz.

Tutti e tre sono stati portati in caserma per accertamenti e denunciati per invasione di terreni ed edifici. Su i due irregolari sono state avviate le procedure volte all’espulsione dal territorio nazionale.

Al termine dell’operazione di polizia si è passati subito ad una nuova messa in sicurezza ad opera dai cantonieri comunali, che hanno provveduto a murare nuovamente il varco. Nel mirino dei carabinieri di Albenga anche altre situazioni analoghe di stabili abbandonati disseminati nel territorio ingauno.