Albenga, azienda agricola da 1,7 milioni di euro all’asta in tribunale “a prezzo di saldo”

Albenga. Oltre un milione e settecentomila euro. È questa la stima di un’azienda agricola situata a Campochiesa d’Albenga, in regione Campore, composta da 16 terreni agricoli, 3 fabbricati rurali, 3 terreni in fascia di rispetto, 2 appartamenti e un box singolo (circa 44mila metri quadrati), in un unico lotto, oggetto di un’asta che si svolgerà giovedì 8 febbraio, alle 14.15, al Tribunale di Savona (aula magna, secondo piano).

A dispetto della stima iniziale (1,7 milioni di euro), però, dopo ben tre aste risultate infruttuose in quanto deserte, il prezzo ha subito un ribasso ed è ora stimato in un milione e 126mila euro, con offerta minima fissata a 844mila e cinquecento euro.

Un secondo lotto, questa volta in regione Morteo (circa 22mila metri quadrati), è stato messo in vendita a 147mila euro, con offerta minima fissata a 110mila euro.