Albenga. La borsa di studio intitolata alla memoria di “Lara Ianne” (prematuramente scomparsa in un tragico incidente stradale nel settembre del 2015) è stata assegnata.

Oggi, alle 11, nella sede del Liceo Artistico Statale “Giordano Bruno”, nell’ex tribunale in via del Roggetto ad Albenga, la borsa di studio “Lara Ianne” (del valore di mille euro), voluta dal papà Italo Ianne per onorare la memoria della figlia, verrà consegnata alla studentessa Alice Icardi, di Albenga e residente ad Alassio, che ora frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Genova.

Alice, che insieme ad altri studenti ha frequentato l’anno scolastico 2016/2017 e superato l’Esame di Stato per l’indirizzo artistico con particolare merito, e potrà affrontare il primo anno di Università con minori oneri di spesa per i libri di testo e per la seconda rata di iscrizione.

Alla cerimonia saranno presenti, oltre agli studenti che hanno partecipato alla selezione e gli alunni di quinta di quest’anno, futuri partecipanti, anche molti amici di Lara e personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione con le quali Lara ha collaborato.

“Ringraziamo il sig. Italo Ianne, l’Associazione Donare un Sorriso Onlus e tutti coloro che hanno collaborato a questa iniziativa, con la speranza che il sorriso di Lara possa splendere sul volto del vincitore della borsa di studio a lei intitolata ed il suo ricordo rimanga vivo in tutti coloro che l’hanno conosciuta” commenta il dirigente scolastico Simonetta Barile.