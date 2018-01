Albenga, al via il rifacimento di via Palestro finanziato con il risparmio dei lavori in piazza Trincheri

Albenga. Il Comune di Albenga annuncia il rifacimento di un tratto di via Palestro, in centro storico. Sull’arteria stradale che costeggia piazza Trincheri, infatti, nel corso degli anni, alcuni basoli sono letteralmente sprofondati, l’asfalto è diventato disconnesso e, in caso di forti piogge, diventa sede di allagamenti. L’obiettivo, dunque, è di riportare tutti i basoli alla stessa altezza e l’opera sarà finanziata con il risparmio dei lavori eseguiti nei mesi scorsi in piazza Trincheri.

“Sarà un intervento a costo zero, in quanto finanziato con i fondi risparmiati dal restyling totale che ha interessato piazza Trincheri”, ha spiegato il vicesindaco Riccardo Tomatis, ma non è ancora certa la data di inizio lavori.

Domani, infatti, Tomatis incontrerà nel palazzo del Comune i commercianti le cui attività si affacciano proprio su via Palestro per concordare modi e tempi dell’intervento che, con ogni probabilità, porterà ad una chiusura temporanea (“seppur breve”, dicono dal Comune) dell’arteria stradale.

“La strada potrebbe rimanere chiusa per qualche giorno, ma si potrebbero anche trovare soluzioni alternative, come ad esempio l’installazione di una passerella in legno per permettere comunque il traffico pedonale. Siamo aperti al confronto per studiare ogni soluzione fattibile che non crei danno alle attività commerciali della zona”, ha concluso il vicesindaco di Albenga.