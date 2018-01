Alassio. Continuano le assemblee pubbliche cittadine di “Alassio X Noi”, la lista civica che si presenterà alle prossime elezioni comunali di maggio 2018 con candidato sindaco Aldo De Michelis. Il prossimo appuntamento, il quinto da luglio ad oggi, si terrà a Caso mercoledì 31 gennaio alle 20.45 presso la saletta vicino la chiesa.

“TuttoCentro per noi significa che anche e soprattutto chi vive in collina deve tornare a sentirsi protagonista – afferma De Michelis – Per questo abbiamo deciso di iniziare il giro delle frazioni proprio da quella che generalmente viene dimenticata da tutti, un po’ perché distante dal centro, un po’ perché abitata da solo circa 70 abitanti. Abbiamo già iniziato a raccogliere da loro proposte, suggerimenti e idee che inseriremo nel nostro programma. Fra queste, prime fra tutte la riqualificazione dei caruggi, possibile attraverso piccole opere di manutenzione, e la difesa del territorio da parte di coloro che utilizzano le colline non come patrimonio da valorizzare ma come discariche a cielo aperto.”

“E’ possibile portare il turismo anche nelle frazioni – conclude il candidato sindaco Aldo De Michelis – a patto che l’amministrazione comunale sappia crearne le condizioni e dimostri di avere la volontà per individuare e sanzionare chiunque danneggi l’ambiente con comportamenti incivili irrispettosi delle stesse regole che, invece, gli abitanti del borgo rispettano.”