Alassio. Dopo la cantierizzazione dell’area hanno preso ufficialmente il via, e procedono speditamente, i lavori di realizzazione del nuovo impianto di pre trattamento reflui a Sant’Anna, ad Alassio, il primo mai realizzato nella Città del Muretto.

Ieri il sindaco Enzo Canepa ha svolto personalmente un sopralluogo nell’area, ribadendo ancora una volta l’importanza che rivestirà il nuovo impianto e lanciando anche un’interessante novità: “Si tratta di un intervento per certi versi storico, perché finalmente Alassio si muove in modo deciso e concreto sul tema depurazione. E lo fa con un impianto all’avanguardia, situato interamente sotto terra e dunque privo di impatto visivo. I lavori, come ho constatato personalmente, procedono. La novità è che si sta anche recuperando spazio da destinare a bagnasciuga”.

Lo scorso novembre 2017 era stato firmato il contratto tra la Sca Srl e la Technik Bau srl Consorzio Stabile con sede a Bolzano, per l’affidamento dell’opera, la cui consegna è prevista per l’inizio della prossima primavera.