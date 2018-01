Alassio, il sindaco Canepa: “Al lavoro per mantenere i centri salute aperti”

Alassio. “Massimo impegno per mantenere i centri salute aperti nel fine settimana, come accade da quindici anni nella nostra città”. Così dichiara il sindaco di Alassio Enzo Canepa al termine dell’incontro tra amministrazione comunale, Regione Liguria e responsabili “Alassio Salute” al fine di trovare una soluzione per la questione dei “centri salute”.

Oltre al sindaco Canepa e all’assessore alle politiche sociali Lucia Leone, erano presenti l’assessore del Comune di Laigueglia Fabio Macheda, il dottor Francesco Bogliolo e il dottor Augusto Gandolfo di “Alassio Salute”, nonché funzionari dell’ente regionale.

“Stiamo valutando i possibili percorsi per creare le condizioni affinché si possa confermare il servizio e ampliarlo, nel rispetto degli altri comuni del distretto sanitario – dichiara il sindaco Canepa – D’accordo con l’amministrazione comunale di Laigueglia e con i medici del centro salute stiamo studiando le modifiche migliorative da portare all’accordo, così da sottoporre le nostre proposte ad Alisa, in qualità di nostro referente regionale”.

“Sarà impegno dei nostri comuni farsi carico di quello che era il contributo regionale, al fine di mantenere la tipologia di apertura il sabato e la domenica, così che il centro possa proseguire ad avere gli orari che porta avanti da quindici anni”, conclude Canepa.