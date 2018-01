Alassio, nuovo polo scolastico a Loreto: faccia a faccia tra maggioranza e opposizione

Alassio. “Un incontro per presentare il progetto del nuovo polo di Loreto e per condividere le idee sul futuro scolastico della città”. Così Lucia Leone, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio, descrive l’incontro che si è svolto in Comune tra l’amministrazione e i consiglieri comunali di minoranza, avente come oggetto il nuovo polo scolastico che sarà realizzato nella zona di Loreto.

Erano presenti il sindaco Enzo Canepa, l’assessore Leone, i consiglieri Angelo Galtieri, Rocco Invernizzi, Piera Olivieri, Giovanni Parascosso, il progettista della struttura ing. Federico Frappi, il segretario Comunale dott.ssa Di Marco, il comandante della Polizia Municipale Parrella, dirigenti e funzionari del Comune di Alassio.

“Crediamo fortemente nel progetto che consegnerà alla comunità di Alassio una nuova struttura scolastica all’avanguardia e completamente antisismica e per questo abbiamo da tempo avviato una serie di incontri – con i dirigenti scolastici, con i genitori, ora con Consiglieri Comunali – per illustrare fin nei minimi dettagli il progetto definitivo, fornire delucidazioni e rispondere a tutte le eventuali domande sotto il profilo tecnico ed economico”, spiega ancora l’assessore Leone.

“Ringraziamo i consiglieri di minoranza per aver accolto il nostro invito e aver partecipato attivamente, certi che la spiegazione da parte dei tecnici abbia contribuito, come già avvenuto negli incontri precedenti, a offrire tutte le garanzie necessarie sulla bontà dell’iniziativa: è importante proseguire il percorso di dialogo e di confronto costruttivo sul futuro scolastico della nostra città”.