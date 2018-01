Alassio, la municipale a “caccia” di velocipedi abbandonati: recuperate 20 biciclette

Alassio. Operazione anti degrado condotta dalla polizia municipale alassina guidata da Francesco Parrella, che ha passato al setaccio la città del Muretto a caccia di velocipedi in stato di abbandono.

La procedura, in questi casi, prevede l’individuazione delle biciclette abbandonate sul territorio comunale (legate a pali dell’illuminazione pubblica, pali etc) e l’affissione di un avviso, per spingere gli eventuali proprietari alla rimozione in proprio. Se ciò non avviene entro qualche giorno, si procede alla rimozione.

Sono circa 20 le biciclette recuperate dal personale della polizia municipale, che si trovano attualmente ricoverate in un magazzino (dove resteranno per circa un anno).