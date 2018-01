Alassio, incidente in via Dante: due feriti al Santa Corona

Alassio. L’esatta dinamica dell’incidente stradale è ancora in fase di accertamento, tuttavia pare che il conducente di una moto abbia perso il controllo del mezzo investendo una signora: nell’impatto il guidatore del mezzo a due ruote e la donna colpita dal mezzo sono finite a terra. L’episodio si è verificato poco dopo le 11:00 di questa mattina, in via Dante ad Alassio.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Albenga e i militi della Croce Bianca di Alassio, oltre a personale del 118: in un primo tempo le condizioni della signora sembravano gravi, in seguito si è ripresa ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferito anche il conducente della moto, trasferito presso il nosocomio pietrese in codice giallo.

Fortunatamente, nonostante la dinamica del sinistro, i due non hanno riportato gravi traumi o ferite e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Alassio, ancora impegnata nella ricostruzione esatta dell’incidente stradale: i vigili hanno svolto i rilievi e sentito le prime testimonianze.