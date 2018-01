Alassio, approvato l’aggiornamento urbanistico al Puc: l’iter per il polo scolastico procede

Alassio. “Le minoranze, che sono venute a conoscenza degli elaborati illustrati loro dal progettista relativi al nuovo polo scolastico che sorgerà a Loreto, hanno cercato di accusare l’amministrazione di navigare a vista. Accusa respinta decisamente al mittente e, alla fine, l’aggiornamento urbanistico al Puc è stato approvato. Procediamo spediti verso un traguardo che sarà storico per la città”.

Parola del sindaco di Alassio Enzo Canepa e dell’assessore Lucia Leone che, al termine del consiglio comunale che si è svolto questo pomeriggio, nel palazzo del comune alassino, hanno così commentato l’approvazione dell’aggiornamento urbanistico al Puc, che permette di sbloccare l’iter di realizzazione del nuovo polo scolastico alassino.

La nuova struttura, infatti, sorgerà su un’area, quella di Loreto, precedentemente destinata ad uso sportivo ed ora trasformata in area destinata alla didattica.

“Si tratta di un’opera fondamentale per la nostra città, che porterà Alassio in una posizione di rilievo ed eccellenza in ambito scolastico, hanno aggiunto-non stiamo parlando di una semplice scuola bensì di un piccolo campus all’avanguardia, con spazi adeguati e ottimi servizi. Per la sua realizzazione ci siamo affidati ad una ditta leader nel settore dell’edilizia scolastica, che adotterà addirittura i vincoli normativi relativi all’edilizia ospedaliera per la costruzione della nuova scuola. Purtroppo, i tempi imposti dal governo per utilizzare i fondi erogati sono molto stringenti, quindi abbiamo dovuto accelerare le operazioni e il nostro ringraziamento va agli uffici Tecnico e Ragioneria, al segretario generale e ai progettisti che hanno lavorato rapidamente e al meglio”.