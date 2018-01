Alassio, Canepa risponde a Galtieri sul bando Sca: “Non conosce neppure il significato di abuso di potere”

Alassio. Il consigliere di minoranza Angelo Galtieri ha presentato ieri un esposto in Procura per possibile abuso di potere nella creazione del nuovo bando per l’individuazione di un nuovo consigliere di amministrazione di Sca Srl. Un lungo elenco di “inesattezze” contenute nel bando sono state portate alla luce da Galtieri, che non ha poi risparmiato un attacco frontale al sindaco di Alassio Enzo Canepa.

Ma, a meno di 24 ore di distanza, la risposta del primo cittadino alassino non si è fatta attendere.

“È opportuno precisare che quanto il consigliere ci contesta è molto semplicemente un refuso, prontamente corretto dagli uffici, indipendente dall’amministrazione comunale”, ha dichiarato il primo cittadino alassino.

“Inoltre, – ha proseguito Canepa, – per corretta informazione si tratta di un avviso, e non di un bando, per permettere di dare la maggiore visibilità possibile alla nomina. Mi sembra allo sbando, una minoranza che annaspa in uno stato confusionale e non conosce neppure il significato di abuso di potere, usando questo termine a sproposito.”