Alassio, in biblioteca la consegna del nuovo defibrillatore della croce bianca

Alassio. Si terrà venerdì 19 gennaio alle ore 16 presso l’auditorium della biblioteca civica “R. Deaglio” di piazza Airaldi e Durante la consegna del nuovo defibrillatore che la sezione di Albenga dell’Associazione Arma Aeronautica ed il gemellato 108° Club Frecce Tricolori di Albenga e Ponente Ligure hanno acquistato e donato alla croce bianca di Alassio. L’apparecchio è stato comprato con il ricavato della manifestazione “Giornata Azzurra” svoltasi ad Alassio il 22 ottobre 2017.

“Un ringraziamento va a coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, in primo luogo ai numerosi sponsor che hanno concesso la loro fiducia, al parroco di Sant’Ambrogio, monsignor Angelo Decanis, che ha permesso di organizzare il pranzo per la raccolta fondi, presso le opere parrocchiali, e a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della lotteria” dice Stefano Fenoggio, presidente della sezione ingauna dell’associazione azzurra.

La cerimonia di consegna si terrà alla presenza dei rappresentanti dell’Arma Aeronautica, della croce bianca, e dal sindaco dottor Enzo Canepa oltre che dei suoi collaboratori. Dopo la cerimonia si terrà un rinfresco presso il bar pasticceria Riviera di borgo Barusso.

“Questa è un’ottima notizia per la nostra comunità. Un ringraziamento all’associazione Arma Aeronautica e a tutti coloro che, con il proprio impegno, hanno contribuito a raggiungere questo importante risultato”, hanno commentato il sindaco di Alassio Enzo Canepa e l’assessore alle politiche sociali Lucia Leone.

“Un grazie tutti coloro che si sono prodigati per organizzare la cerimonia, in primis il presidente dell’associazione Arma Aeronautica di Albenga, Stefano Fenoggio, che si è impegnato moltissimo per arrivare all’importante risultato della consegna del defibrillatore. Uno strumento importante e vitale per la nostra pubblica assistenza, che ci consente di essere sempre più efficienti in tutti quei casi nei quali è fondamentale intervenire prontamente per salvare una vita”, ha commentato Ennio Pogliano, presidente della pubblica assistenza.

Nel corso del 2017 la pubblica assistenza alassina fondata nel 1950, ha effettuato 1.191 urgenze per un totale di 40.894 chilometri. Le dialisi sono state 471 per 8.829 chilometri mentre i servizi (dimissioni, terapie, visite mediche e trasferimenti) sono stati 731 per un totale di 47.986 chilometri.