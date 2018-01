Alassio Archery Cup, sfide appassionanti al Challenge: se lo aggiudica Chiara Rebagliati

Alassio. Si è concluso il weekend arcieristico alassino con grande soddisfazione da parte della società organizzatrice, gli Arcieri 5 Stelle.

Nutrita partecipazione di arcieri e grande spettacolo all’Alassio Archery Cup. Sabato pomeriggio, in occasione del Challenge Città di Alassio, evento nell’evento, vittoria per la savonese Chiara Rebagliati che ha battuto prima in semifinale il piemontese Matteo Fissore alla freccia di spareggio dopo un’interminabile serie di centri perfetti, e poi in finale l’olimpionico Mauro Nespoli, anch’egli all’ultima serie di frecce. Podio quindi di grande livello e premiazione ufficiale che ha visto l’assessore allo sport Simone Rossi premiare tre grandi campioni.

La gara di calendario ha visto l’affermazione, con il miglior punteggio su tutti gli archi olimpici, di Matteo Fissore. Matteo si è imposto tra i Seniores davanti a Mauro Nespoli.

Tra le Seniores femminili duello tra campionesse mondiali con Chiara Rebagliati che ha battuto Cinzia Noziglia e Sara Noceti, sue compagne in nazionale per il tiro di campagna.

Si sono ottimamente comportati gli atleti savonesi: erano quasi assenti in gara i seniores e master dei 5 Stelle, impegnati attivamente nell’organizzazione; si sono fatte valere le giovani leve.

Secondo posto tra gli Junior maschili per Gabriele Cattoli e al femminile per Veronica Zuffi. Vittoria tra i Ragazzi maschili per Javier Emil Canazza, mentre tra i Giovanissimi argento al femminile per Lucia Elena e bronzo al maschile per Gabriele Marzocca, sempre dei 5 Stelle. Argento nell’arco nudo per Alessandro Garino.

Tra le squadre vittoria per i 5 Stelle nella categoria Ragazzi con Javier Emil Canazza, Michele Scarlata e Filippo Garino; argento tra le Juniores femminili con Veronica Zuffi, Giulia Delfino e Marta Aschero; bronzo tra i Seniores maschili con Marco Astegiano, Saber Ben Fekih Ali e Fabio Vaccaro.

Prossimo appuntamento arcieristico a Genova, domenica 11 febbraio, per il campionato regionale.