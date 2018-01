Alassio, all’oratorio dei Cappuccini presentazione del programma elettorale del Popolo della Famiglia

Alassio. Il Popolo della Famiglia, movimento politico d’ispirazione cristiana per la difesa della famiglia naturale, della vita umana e dell’educazione dei figli, nato dall’esperienza del Family Day, presenta anche ad Alassio, il 19 gennaio alle ore 18, presso l’Oratorio dei frati Cappuccini in Piazza San Francesco, il suo programma per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

“Elezioni alle quali partecipiamo – spiegano dal movimento – con l’ambizioso obbiettivo di superare la soglia di sbarramento del 3% ed inviare in Parlamento un drappello di rappresentanti, politici non di professione ma cittadini di buona volontà al servizio della politica. Persone serie, motivate e disponibili al dialogo con tutti ma non disponibili a compromessi sui principi ispiratori e fondamentali per il Popolo della Famiglia e perciò non negoziabili, che riguardano la tutela della famiglia naturale, della vita umana e dell’educazione dei figli che è e deve rimanere prerogativa dei genitori e non dello Stato”.

Interverrà all’incontro il dottor Nino Iraci, presidente del Circolo di Imperia del Popolo della Famiglia.