Alassio. Hanno preso il via in questi giorni i lavori per la realizzazione dell’impianto di pre trattamento reflui a Sant’Anna, ad Alassio. Lo scorso novembre era stato firmato il contratto tra la Sca Srl e la Technik Bau srl Consorzio Stabile con sede a Bolzano, per l’affidamento dell’opera.

L’impianto, situato interamente sotto terra e dunque privo di impatto visivo, sarà realizzato in località Sant’Anna dopo il porto turistico, e rappresenta il primo impianto di trattamento dei reflui urbani mai realizzato sinora nella Città del Muretto. La consegna dell’impianto è prevista per l’inizio della prossima primavera.

“Esprimo grande soddisfazione. Il nostro territorio attendeva da decenni quest’opera fondamentale, – ha dichiarato il sindaco Enzo Canepa. – Promessa mantenuta: un passo in avanti decisivo per la depurazione che nessuna amministrazione comunale prima d’ora era riuscita a realizzare”.