Alassio. Buon 101esimo compleanno per Giovanna Lorenzati. Nei giorni scorsi, il sindaco di Alassio Enzo Canepa ha fatto visita alla sig.ra Giovanna, nata il 20 dicembre 1916, per porgerle gli auguri dell’amministrazione comunale. All’evento erano presenti amici e familiari della festeggiata, tra cui Carlo Cavedini, presidente SOMS ed ex presidente dell’Associazione Vecchia Alassio.

Foto 2 di 2