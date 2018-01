Al Falcone di Loano arriva il Liceo delle Scienze applicate: open day sabato 13 gennaio

Loano. Sabato 13 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12, si svolgerà l’ultima giornata di presentazione dell’istituto Falcone di Loano e degli indirizzi di studio.

L’istituto tecnico loanese conferma la propria offerta formativa che comprende nel Settore economico gli indirizzi turismo, amministrazione, finanza e marketing con relazioni internazionali (ex ragioneria) e sistemi informativi (programmatori); nel Settore tecnologico costruzioni, ambiente e territorio (più conosciuto come Geometri) e il corso di grafica e comunicazione. Nelle scorse settimane è stato assegnato alla scuola anche il liceo scientifico opzione scienza applicate, un indirizzo liceale che non contempla lo studio del Latino e risulta particolarmente orientato alle discipline scientifiche con un’attenzione specifica per la didattica laboratoriale.

“Nel piano di studi sono previste 27 ore settimanali nel biennio e 30 nel triennio il che consente un’articolazione oraria dal lunedì al venerdì senza rientri pomeridiani obbligatori. Tutti gli indirizzi di studio permettono l’accesso alle facoltà universitarie, principalmente indicate per gli studenti del settore Economico sono Giurisprudenza, Economia, Scienze del Turismo e Lingue, mentre dal settore Tecnologico Indirizzo Geometri gli allievi si orientano prevalentemente su Architettura e Ingegneria. L’Università di Genova negli ultimi anni ha più volte riconosciuto alla scuola il premio Iris per i risultati degli ex allievi. La visita della scuola sarà incentrata sui laboratori di informatica, fisica, chimica, lingue, disegno, grafica, impianti, costruzioni, topografia, la palestra e sulla presentazione di progetti e attività” spiegano dalla direzione del Falcone.

“L’Istituto conferma il suo investimento nel rinforzo delle discipline di base (matematica e lingua straniera) con la possibilità di inserire nelle classi del biennio il docente di potenziamento, mette in campo un nuovo progetto realizzato con fondi europei per sostenere gli allievi in difficoltà, prosegue lo studio dell’Informatica con i corsi per la certificazione Ecdl ( Patente europea del computer) e rinforza l’offerta formativa extracurricolare. Nel triennio si segnalano le attività di eccellenza di Economia Aziendale e le certificazioni di Lingue straniere, veicolate nelle classi quinte anche dalla metodologia CLIL( studio di economia aziendale, diritto, geografia turistica in lingua Inglese ) e sostenute dalle esperienze di scambio con scuole di Paesi dell’Unione Europea e dagli stage linguistici all’estero” aggiungono dall’istituto loanese.

“Da non dimenticare le attività di alternanza scuola-lavoro in cui l’istituto risulta particolarmente impegnato. Sono state, infatti, attivate proficue collaborazioni con i Musei liguri, il FAI, il Collegio dei Geometri, la Confcommercio di Savona, multinazionali come la Bosch, importanti studi professionali e aziende del territorio, associazioni culturali come Il Barone rampante, testate giornalistiche on line come Ivg.it e ancora le esperienze di simulazione di impresa, i famosi ‘Young business talents’ e gli stage di alternanza all’estero. Altri momenti caratterizzanti dell’alternanza sono quelli dedicati alla formazione in aula sui temi della Sicurezza nei luoghi di lavoro e del Primo Soccorso, la gestione di software di contabilità aziendale e di disegno tecnico. La dirigente scolastica e i docenti saranno a disposizione dei visitatori per illustrare nel dettaglio gli indirizzi di studio e l’offerta formativa extracurricolare, mentre gli allievi guideranno gli ospiti nella visita di locali e laboratori. E’ sempre possibile telefonare in istituto per prenotare una visita anche in altre giornate” concludono dal Falcone.