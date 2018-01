AIKIDO all\'Open Day della Scuola Parrocchiale dell\' Infanzia \"SAN GIORGIO\"

Questo Sabato 27 gennaio 2018, così come lo scorso, Open Day per la Scuola Parrocchiale dell’ Infanzia “SAN GIORGIO”, dove il Maestro Roberto Vidimari della sezione Aikido della Polisportiva del Finale tiene lezioni di Aikido per i bambini della struttura da parecchi anni, all’interno del progetto scolastico e del campo solare estivo organizzato dalla struttura.

Dalle 10.00 alle 12.30, gli insegnanti di Inglese, del Laboratorio d’Arte e Grafico Pittorico e il Maestro di Aikido vi aspettano insieme alle insegnanti per farvi conoscere la scuola ed i loro laboratori.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 febbraio 2018. Li trovate in via Don Pelle 18, Albenga.

Per informazioni, tel. 0182-53048 o mail to sangiorgioscuola@gmail.com.

La scuola ha anche un sito internet: www.sangiorgioalbenga.it e una pagina facebook: San Giorgio Infanzia Albenga