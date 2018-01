Afflusso record nei pronto soccorso, Viale: “Situazione gestita bene”

Liguria. “Siamo in un momento post festivo, dopo il lungo ponte di Capodanno: era previsto un afflusso massiccio di pazienti nei pronto soccorso liguri, ma la situazione è stata gestita dal sistema ospedaliero e non si devono creare allarmismi nella popolazione. I dati rivelano anche un numero molto alto di codici bianchi e soprattutto di codici verdi, in parte legati ad accessi non sempre appropriati. Ci sono poi anche molti turisti che, non potendo rivolgersi al proprio medico di famiglia, si sono recati al Pronto soccorso”.

Così la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale in merito alla situazione nei Pronto soccorso liguri, di cui si allegano i dati relativi agli accessi nelle tre giornate di festività legate al Capodanno.

“Il Pd – aggiunge la vicepresidente rispondendo alle critiche mosse dalla capogruppo Paita e dagli altri consiglieri – non trovando appigli per attaccare le azioni messe in campo per governare l’afflusso nei Pronto soccorso, grazie al Piano elaborato dal nuovo sistema dei Diar (Dipartimenti interaziendali regionali, ndr) che non si é riunito solo il 20 dicembre ma, dalla sua costituzione nel mese di ottobre ha fatto numerose riunioni, puntano su una presunta mancata risposta da parte del territorio, smentita dal potenziamento della Guardia Medica, che proprio in questi giorni di festività sta dando risultati importanti”.

“Uno sforzo che è sicuramente servito per evitare ulteriori accessi nei nostri Pronto soccorso e di cui voglio ringraziare tutti i medici della continuità assistenziale. Questa è la conferma che stiamo lavorando bene nella gestione dell’emergenza nei pronto soccorso e negli ospedali”.

“Su una cosa – prosegue l’assessore Viale – sono d’accordo con il Pd: oggi, dopo anni di immobilismo che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni di centrosinistra, abbiamo affrontato e migliorato enormemente la gestione dei flussi all’interno dei pronto soccorso e degli ospedali. Con la riforma che entra in vigore e il piano sociosanitario appena approvato – conclude la vicepresidente Viale – attueremo tutta la parte del potenziamento del territorio che è già partita e proseguirà”.