Ad Andora torna la rassegna Sguardi Laterali

Tutto pronto ad Andora per il primo appuntamento del 2018 con la rassegna “Sguardi Laterali” che, domani (mercoledì 3 gennaio) alle 18, ospiterà la scrittrice Sergia Monleone, che presenterà il suo libro Palaseomnost – Le inchieste del commissario Primo Miraggio.

L’appuntamento è al Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro di Andora dove la scrittrice Monleone presenterà il suo lavoro. Cresciuto in Piemonte di famiglia siciliana, il commissario Primo Miraggio studia a Genova, e lì intraprende la carriera in polizia. In questo nuovo libro, che si muove all’interno dei 15 anni raccontati per sommi capi in “Primo Miraggio”, uscito nel 2016, la sua vita non trascorre placida – posto che tale si possa considerare l’esistenza di un uomo come lui – in attesa della tanto agognata pensione, anzi! Questa volta Primo faticherà no poco, per tirare Mirna fuori dai guai. E che guai! Due indagini complesse che traggono spunto da fenomeni sociali, come nella migliore tradizione noir: commercio di organi e traffico di mogli, perché a conti fatti, sono affari di tutto rispetto.

Sergia Monleone è nata in Germania da madre tedesca, cosa che le ha dato notevoli spunti e che le ha permesso, tra l’altro, di immedesimarsi perfettamente nel personaggio di Mirna, anche se da un altro punto di vista. Vive a Genova da vent’anni e opera nel settore turistico: diplomata, sposata, madre di Stefano e di Laura è alla sua seconda impresa letteraria dopo “Primo Miraggio” ed. Liberodiscrivere.

E’ sempre stata una buona lettrice quadrilingue e spiega la sua impresa letteraria dicendo che al Commissario Miraggio era giusto dare almeno un’ultima occasione concreta, poi che decidesse lui, visto che cominciava ad avere una certa età.