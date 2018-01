Albenga. Cannabis terapeutica. Sarà questo l’argomento della conferenza, patrocinata dal Comune di Albenga, organizzata dallo Zonta Club Alassio-Albenga che farà consocere al pubblico l’esperienza del dottor Marco Bertolotto.

L’incontro, che è ad ingresso gratuito, si terrà giovedì 25 nella Sala San Carlo in via Roma alle ore 21. Durante la serata il dottor Bertolotto, direttore del Centro di Terapia Antidolore e cure palliative al Santa Corona, esporrà i principi e le motivazioni di utilizzo terapeutico della cannabis.

Foto 3 di 3





Partendo da una semplice analisi biologica della pianta si passerà attraverso la conoscenza dei principi attivi e di conseguenza alle diverse modalità di utilizzo per i pazienti. Non mancheranno chiarimenti riguardo le ultime notizie apparse sui media per comprendere le potenzialità anche economiche oltre che i limiti di legge che la coltivazione comporta. Il pubblico potrà rivolgere domande al dottor Bertolotto che ormai è chiamato a relazionare sull’argomento in tutta Europa ed è considerato uno dei maggiori esperti in merito.

Il presidente dello Zonta, Sandra Berriolo spiega: “Siamo orgogliose di portate questa tematica in una conferenza aperta al grande pubblico, per la prima volta nella nostra zona; credo che molto ci sia da chiarire nella mente di noi comuni utenti e consumatori di farmaci. Ringrazio la dirigenza del Liceo G. Bruno per aver accolto la nostra richiesta di collaborazione con questo argomento, nell’ambito di Albenga in Scienza. Ritengo che i ragazzi siano i primi a dover essere informati sulla importanza delle piante per la nostra salute e come le stesse, se adoperate in modo improprio, possano diventare estremamente dannose”.

“Lo Zonta si occupa di aiutare le donne a migliorare la loro condizione di vita, a tutti i livelli. Questa conferenza può aiutare proprio le donne, che sono in genere coloro che maggiormente in famiglia si occupano del benessere e della cura di tutti, a meglio comprendere un argomento che è di grande attualità” conclude Berriolo.