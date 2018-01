Ad Albenga la corsa della Befana, ma il freddo spaventa un po’

Albenga. Si è svolta il 6 gennaio la corsa della Befana ad Albenga, una “manifestazione podistica ludico motoria” nel centro storico della città di Riviera dedicata ai più piccoli.

Ben tre le distanze della Baby run – 200 m, 400 m, 800 m – più una staffetta per gli over 13 sui 1.600 metri, vinta da Mirko Ferrando e Roberto Bilotti dell’Atletica Ceriale San Giorgio. L’organizzazione è stata dell’Albenga Runners, associazione particolarmente attiva sul proprio territorio e leader da tempo del movimento dei runner locali.

Così il commento di Fabrizio Fattor, presidente di Albenga Runners, che si è espresso sulla sua pagina Facebook: “Anche la corsa della Befana è andata. Ha prevalso la preoccupazione per il meteo che poi in realtà non ha creato alcun problema. Sono soddisfatto comunque perché, a mio parere, chi organizza deve essere anche capace di prendere decisioni controproducente – spiega, riferendosi al clima non certo favorevole delle giornate precedenti la corsa – Io dico che le gare programmate vanno onorate e organizzate anche a scapito di previsioni non esaltanti. L’annullamento dovrebbe rappresentare l’extrema ratio, da applicare solo in caso sia a rischio l’incolumità dei partecipanti. Sia ben chiaro, con ciò non voglio innescare inutili polemiche, nè intendo criticare chi preferisce comportarsi diversamente, obbligato da ovvi motivi a scelte più convenzionali. Per finire ringrazio e mi scuso con tutti i volontari, che hanno superato di gran lunga i partecipanti, e i genitori che hanno scelto di far correre gli impavidi bambini in una giornata dal meteo incerto: coraggiosi o avveduti? All’influenza l’ardua sentenza!”.

Foto di Fabrizio Fattor.