A6, verifiche tecniche su tratto tra Altare e Savona: code e rallentamenti

Altare. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti in transito sull’A6, nel tratto tra Altare e Savona, in direzione della città della Torretta, per il restringimento di una carreggiata dal km 115 fino al km 119, deciso dalla società autostradale.

L’obiettivo del cantiere è effettuare una serie di verifiche in merito ad alcuni recenti sinistri stradali che si sono verificati sul tratto, con diretto riferimento all’asfalto ma anche alle complessive condizioni di sicurezza.

Il restringimento della carreggiata è iniziato da questa mattina e ha subito causato qualche disagio alla circolazione autostradale con code e forti rallentamenti che si sono formati in corrispondenza del tratto di A6. Il restringimento sarà tolto non appena saranno terminate le verifiche tecniche disposte dalla società autostradale.