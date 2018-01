Albenga. Oggi, in occasione dell’Epifania, una delegazione di cittadini capitanati dal sindaco Giorgio Cangiano e da Alberto Passino, assessore alla cultura, si è recata in visita a San Giorgio per consegnare un riconoscimento al presepe meccanizzato realizzato dalla famiglia Vallarino.

Scortati da ben due befane, giunte, una da Bastia e l’altra dal quartiere Sant’Eulalia hanno consegnato una targa per premiare l’impegno cinquantennale della famiglia Vallarino che, di generazione in generazione, tramanda la tradizione del Presepe e la rinnova ogni anno, valorizzando cio’che più rappresenta la nostra cultura e tradizione in questo periodo di feste.

Foto 2 di 2



Le realtà Ingaune, da sempre impegnate nella tradizione del presepe, come le Confraternite di Albenga, Bastia, i frati del Santuario di N.S. di Pontelungo e di recente appunto, il quartiere Sant’Eulalia, hanno voluto condividere questo momento, con sindaco e assessore, consegnando insieme la targa.

L’artistico presepe meccanizzato, di circa 40 metri quadrati sarà aperto al pubblico sino al 21 gennaio nella casa Vallarino in regione Baffico 10, San Giorgio, Albenga.