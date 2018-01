Aveva 4 chili di hashish in garage: savonese arrestato dai carabinieri

Imperia. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Imperia, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato Sergio Taverna, 51 anni, residente in provincia di Savona, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto ha preso le mosse da un’attività info-investigativa mirata al contrasto dello spaccio di droga: i militari hanno eseguito una perquisizione nel corso della quale, in un garage in uso esclusivo all’arrestato, sono stati trovati circa 4 chili di hashish, suddiviso in “panetti” di circa 100 grammi l’uno e 40 grammi di marijuana.

All’interno del garage è stata trovata anche un’auto risultata rubata in Francia: di conseguenza, Taverna dovrà anche rispondere di ricettazione. L’uomo è stato traferito al carcere di Imperia in attesa dell’interrogatorio di convalida dell’arresto.