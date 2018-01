Il 2018 di IVG è /young: dall’8 gennaio online il nuovo giornale scritto dai giovani per i giovani

Save the date: 8 gennaio 2018. Sarà il giorno in cui andrà online IVG/young, il primo giornale della provincia di Savona interamente scritto da giovani e giovanissimi (dai 14 ai 25 anni). Da lunedì i 26 “pionieri” selezionati in questi mesi (con altri 20 ragazzi circa pronti a entrare a breve) daranno vita al primo giornale online della provincia interamente “young”, sia nei redattori che nel target d’utenza.

Molte le sezioni in cui il giornale sarà suddiviso. Da quelle più classiche come Cronaca, Politica, Sport o Cultura a quelle più “giovanili” come Moda, Musica, Social, Hi-tech, Eat Out o TV&Cinema. Senza dimenticare lo studio (Scuola & Università) e soprattutto le esperienze di vita in giro per il mondo, che verranno raccontate nella sezione “Lontano da casa“. Vi invitiamo già fin d’ora a inviare a young@ivg.it idee e proposte: c’è qualcosa che vi piacerebbe leggere o scrivere? Fatecelo sapere! Vi invitiamo anche a cercare su Facebook la pagina IVG/young e a mettere “mi piace” (è già attiva!) per trovare rapidamente nella vostra bacheca i nuovi articoli che verranno pubblicati dai ragazzi.

E’ il termine di un percorso iniziato il 27 aprile con il primissimo annuncio. Subito dopo un fiume di candidature spontanee, più di 100, e parallelamente due percorsi: quello con il Campus Universitario di Savona e quello con gli istituti superiori della provincia, legato all’alternanza scuola-lavoro. Un lavoro lungo mesi che si è giocato sui tavoli “informatici” (con la creazione dell’infrastruttura tecnica e grafica), quelli burocratici (per la firma delle convenzioni) e soprattutto quelli formativi: i ragazzi selezionati hanno infatti partecipato ad alcuni incontri di formazione (anche durante le vacanze di Natale!) per dare a vita al giornale che potrete leggere da lunedì.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici. Il primo, banalmente, è quello di regalare uno “spazio” ai ragazzi savonesi: non solo ai tantissimi giovani che potranno leggerlo ritrovandovi gli argomenti per loro più interessanti, ma anche a coloro che lo scriveranno. Avranno a disposizione un giornale “vero” e fortemente diffuso (con una media di 60.000 lettori giornalieri) in cui raccontare interessi, idee, passioni. Chiunque potrà aspirare a farlo: basta inviare una mail a young@ivg.it per candidarsi ed iniziare il percorso per entrare nella redazione virtuale del giornale.

Un altro obiettivo del progetto è quello formativo, andando ad affiancare le proposte extrascolastiche oggi esistenti. In quest’ottica rientrano le convenzioni con le alternanze scuola-lavoro: ad oggi cinque istituti hanno aderito a vario titolo (l’Itis Ferraris Pancaldo ed il liceo scientifico Orazio Grassi di Savona, l’istituto Ragioneria e Geometri Falcone di Loano, il liceo Arturo Issel di Finale Ligure e il liceo Giordano Bruno di Albenga) ed un sesto ha iniziato l’iter per farlo (l’istituto Don Bosco di Alassio). Allo stesso modo, l’obiettivo della collaborazione con il Campus Universitario è proprio quello di affiancare e integrare il programma di Scienza della Comunicazione, fornendo agli studenti competenze concrete che potranno utilizzare in futuro nel mondo del lavoro (non solo nel giornalismo, ma ad esempio anche negli uffici stampa o nella gestione dei social delle aziende in cui lavoreranno).

Per farlo, IVG continuerà nei mesi ad organizzare incontri formativi rivolti ovviamente ai giovanissimi redattori di /young ma aperti anche a chiunque avrà piacere di seguirli: a condurre le masterclass saranno non solo giornalisti, ma anche esperti di settore, docenti universitari e altri professionisti digitali.