Loano. 3799 servizi, di cui 1618 interventi in urgenza, per un totale di oltre 100.000 km percorsi: questo il bilancio del Comitato di Loano della Croce Rossa Italia nel corso del 2017.

In particolare sono stati effettuati 1618 interventi in urgenza sul territorio di Loano e dei comuni limitrofi, 659 trasporti di pazienti dializzati, 1522 servizi di trasporto pazienti oltre decine di servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive e turistiche tra cui la Vibram Maremontana e la Notte Bianca di Loano.

Oltre 100.000 i km percorsi dai mezzi del comitato. Proprio per rinnovare il parco mezzi continua la raccolta fondi lanciata nella primavera 2017 per l’acquisto di una nuova ambulanza di soccorso indispensabile per garantire un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini: la CRI Loano attualmente dispone di 4 ambulanze, di cui due con più di 15 anni di servizio e molti km percorsi, e di 4 autovetture (due fiat doblò con pedana per carrozzina, uno di recente acquisizione e uno con oltre 250.000 km al limite dell’operatività, una fiat Panda utile per brevi spostamenti e una vecchia fiat Campagnola per i servizi che necessitano un mezzo fuoristrada).

“Una grossa mano per raggiungere il difficile obiettivo degli oltre 65.000 euro per la nuova ambulanza lo hanno dato il Dott. Massimo Vecchietti che ha organizzato i corsi su “come affrontare le emergenze sanitarie in alto mare” con i suoi collaboratori della CRI e i colleghi medici, a loro va il ringraziamento di tutti i volontari – afferma il delegato della Croce Rossa di Loano Giovanni Cepollina -. Si ringrazia la Marina di Loano per averci fornito gratuitamente la location dove si è tenuto il corso. Il ricavato dei corsi, circa 7.000 euro, saranno versati per contribuire all’acquisto della nuova ambulanza. L’obiettivo è ancora lontano infatti dal 2014 anche il Comitato di Loano della Croce Rossa Italiana è una associazione ONLUS, le sue entrate si basano esclusivamente sui contributi dei cittadini e sui rimborsi per i servizi effettuati per conto dell’ASL. È quindi necessario un impegno di tutti i cittadini e delle aziende operanti sul nostro territorio per sostenere gli sforzi della Croce Rossa di Loano, i volontari sono a richiedere a tutti voi un aiuto con un contributo, per garantire la massima trasparenza è stato aperto un conto corrente dedicato: IBAN: IT 57 G 0311 1494 3000 0000 0002 09 presso l’UBI Banca di Corso Europa, ogni donazione effettuata tramite bonifico bancario è fiscalmente detraibile”.

“L’invito ai nostri concittadini è anche di destinare il loro 5×1000 alla CRI Loano in modo che questa parte delle imposte resti sul territorio comunale, è un gesto che non costa nulla, basta una firma sul modello 730 o sul modello unico inserendo nell’apposito spazio il codice 900 594 500 99 In qualunque modo vogliate sostenere l’attività della Croce Rossa Italiana di Loano, che sia con una donazione o destinandoci il tuo 5×1000 oppure coinvolgendo la vostra azienda in un’attività di responsabilità sociale d’impresa, il vostro gesto sarà prezioso” conclude il delegato della Croce Rossa loanese.