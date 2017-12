VentAge edition: il ventennale della 24h of Finale Ligure

Finale Ligure. Proprio come un orologio le cui lancette girano senza sosta segnando il passare del tempo, dal 1999 a suon di 24 ore è arrivato il 2018 e con lui la ventesima edizione della 24 ore in mountain bike più famosa e partecipata al mondo.

Si è provato in tutti i modi ad ingannare il tempo, con salti in avanti ed indietro a bordo della DeLorean, finendo nell’Era Giurassica tra i dinosauri, come nel bel mezzo del Far West tra pistoleri e saloon. Si è poi provato a seguire il Bianconiglio o ad ingurgitare strane pastiglie rosse e blu offerte da Morpheus. La sfida è stata anche quella di affrontare mostri orribili o convivere con le allucinazioni più improbabili in quel di Bikestock e per un attimo ci siamo ritrovati immersi in un paio di campionati mondiali, ma sogno o son desto?… Il risultato però è sempre stato lo stesso e cade regolare come un orologio svizzero tutti gli anni: dalle Manie si parte ed alle Manie si ritorna, sempre con un gran sorriso stampato sulla faccia!

In questi 20 anni molte cose sono cambiate, una su tutte le bici e qualche capello bianco in più nei ragazzi dello staff, ma la voglia e lo spirito di far divertire sono rimasti invariati. Con la 24h molti sono cresciuti. È un evento che ha scritto pagine importanti della mountain bike, rappresentando a tutti gli effetti un filo conduttore nella storia che lega questo territorio alla bici.

Con l’introduzione del grande momento di aggregazione rappresentato dal Toboga Stadium e relativo party, avvenuta un paio di anni fa e che, è giusto ammettere, tutto il mondo invidia all’evento finalese, è giunto il momento di fare un altro passo in avanti in pieno spirito 24h of Finale, che equivale ad un passo indietro… una sorta di ritorno alle origini.

La 24h of Finale torna un evento unico con solitari e team, agonisti e non, sullo stesso percorso contemporaneamente. Stessa partenza e stesso arrivo, ma doppia gioia ed emozioni da condividere assieme a tutti i partecipanti. “Con questo grande cambiamento vogliamo rafforzare la nostra idea ed interpretazione della manifestazione e in generale delle 24 ore. Il movimento è spinto da una immensa voglia di vivere momenti di puro divertimento assieme agli amici” dichiara Riccardo Negro, presidente di Blue Bike.

Le iscrizioni alla ventesima edizione della 24h of Finale apriranno metà gennaio 2018 per cui nell’arco di queste festività ci sarà tutto il tempo di pensare a come organizzarsi al meglio per la VentAge edition di cui verranno svelati dettagli più avanti.